Обработка фото здания

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен3 заявки148 просмотров

Требуется на трех фотографиях здания заменить старую фасадную систему в двух этажах на новую, (20 оконных блоков) поменять форму алюминиевой входной группы, исправить мелкие недочеты.

Более точно по прикрепленным фото и ТЗ:

1. Зоны, имеющие на фото номер1 - сделать такого же красного цвета и типа, как разделение выше между вторым и третьим этажами.

2. Зоны, имеющие на фото номер 2 - сделать из новых блестящих стеклопакетов, без просмотра внутрь помещения,(отзеркаливающих слегка наружу) разделив блоки вертикально на две части, как в окне с номером 3

3. Входную дверь с номером 4 нарисовать в соответствии с прикрепленным эскизом двери.

4. Восстановить поломанные и отсутствующие фонари с номерами 5.

5. Пристройку к зданию справа с надписью САУНА удалить с картинок.

Всего должны получиться три готовые фотографии.

Все заявки скрыты.

12 лет назад
inturist
Алексей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
12 лет назад
$40
2 дня
Работа выполнена на "отлично". Спасибо.
Спасибо, оплата в срок в полном обьеме.

Заявки фрилансеров

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
12 лет назад

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