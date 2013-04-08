Обработка фото здания

Требуется на трех фотографиях здания заменить старую фасадную систему в двух этажах на новую, (20 оконных блоков) поменять форму алюминиевой входной группы, исправить мелкие недочеты.

Более точно по прикрепленным фото и ТЗ:

1. Зоны, имеющие на фото номер1 - сделать такого же красного цвета и типа, как разделение выше между вторым и третьим этажами.

2. Зоны, имеющие на фото номер 2 - сделать из новых блестящих стеклопакетов, без просмотра внутрь помещения,(отзеркаливающих слегка наружу) разделив блоки вертикально на две части, как в окне с номером 3

3. Входную дверь с номером 4 нарисовать в соответствии с прикрепленным эскизом двери.

4. Восстановить поломанные и отсутствующие фонари с номерами 5.

5. Пристройку к зданию справа с надписью САУНА удалить с картинок.

Всего должны получиться три готовые фотографии.

Все заявки скрыты.