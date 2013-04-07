Восстановить несколько фото (старых)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен19 заявок289 просмотров

Есть несколько черно белых фотографий, несколько "уставших" от времени. Нужно восстановить.

12 лет назад
fenixvl
61 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

stamp69
55 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$13
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Моментальная оплата после приёмки работы. Дай Бог каждому таких заказчиков.

Заявки фрилансеров

stamp69
55 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад