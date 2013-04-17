Обработать фото, добавить элементы (по примеру)

Необходимо обработать фото местности (почистить, добавить лужи и грязь и т.д.) и "собрать из комплектующих" картинку похожую на пример.

В приложении то что должно получится в итоге (bgMp0000_2.jpg) и комплектующие - фотографии местности, логотип и машина.

Убедительная просьба сначала ознакомится с проектом, а потом оставлять заявку (реально задалбливают заявки поданные только ради того что бы подать).

Оплата через электронные платежи. Аванса нет (возможно оформление безопасной сделки).