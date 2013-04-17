Обработать фото, добавить элементы (по примеру)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен14 заявок378 просмотров

Необходимо обработать фото местности (почистить, добавить лужи и грязь и т.д.) и "собрать из комплектующих" картинку похожую на пример.

В приложении то что должно получится в итоге (bgMp0000_2.jpg) и комплектующие - фотографии местности, логотип и машина.

Убедительная просьба сначала ознакомится с проектом, а потом оставлять заявку (реально задалбливают заявки поданные только ради того что бы подать).

Оплата через электронные платежи. Аванса нет (возможно оформление безопасной сделки).

12 лет назад
EvgenySedov
Седов 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
12 лет назад
$30
2 дня
Сотрудничеством доволен. Все четко и в срок. Рекомендую.
Своевременная оплата и в полном объеме, рекомендую сотрудничать. Спасибо.

Заявки фрилансеров

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
12 лет назад

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