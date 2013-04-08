Есть несколько черно белых фотографий, несколько "уставших" от времени. Нужно восстановить.
Обработать фотки товаров
http://detskiyinternetmagazin.ru/ - заменить фон у позиций на белый. фотки все предоставлю. у каждой позиции 4 размера картинки итого около 500 фоток разных размеров.
пожалуйста укажите стоимость за обработку 1 фотки.
так же преимуществом выбора будет пример вашей работы ...
Выбранный исполнитель
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