Обработать фотки товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен16 заявок227 просмотров

http://detskiyinternetmagazin.ru/ - заменить фон у позиций на белый. фотки все предоставлю. у каждой позиции 4 размера картинки итого около 500 фоток разных размеров.

пожалуйста укажите стоимость за обработку 1 фотки.

так же преимуществом выбора будет пример вашей работы ...

12 лет назад
-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Delovoy_Denis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Работа выполнена раньше срока и на высоком уровне. Спасибо.
Очень понравилось работать с Андреем! Четкое и понятное задание, приятное общение и моментальная оплата! Рекомендую всем)))

Заявки фрилансеров

Delovoy_Denis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад