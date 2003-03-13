Обработка изображений пряжи для интернет-магазина

Требуется обработать изображения (убрать водяные знаки, тени, подправить цветокоррекцию) для интернет-магазина.

Подробное задание:

Обработка фотографий с моточками

1. Убрать надпись штампом в фотошопе (важно! Убирать надпись с фотографии большого размера, а не уменьшенной – тогда итоговое фото получается лучшего качества).

2. Убрать лишние тени

3. Сохранить в отдельную папку «исходник»

4. Сделать размер по ширине 500px

5. Сохранить в отдельную папку «готово»

Обработка фотографий с кусочками

1. Убрать надпись

2. Сделать размер 400х400

3. Сохранить в отдельную папку «готово»

Материалы для обработки и пример в файле-архиве.

Предварительная сумма оплата 350 рублей (WMR или ЯД) за это конкретное задание.