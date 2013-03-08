Требуется обработать изображения (убрать водяные знаки, тени, подправить цветокоррекцию) для интернет-магазина. Подробное задание: Обработка фотографий с моточками 1. Убрать надпись штампом в фотошопе (важно! Убирать надпись с фотографии ...
- Обработка фотографий15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется обновить дизайн городского портала - общий вид и отрисовка оформления блоков. В ходе работы желательно предложить более удачную (не такую топорную, удобную для посетителей) компановку информационных блоков главной страницы (например: слайдер с 3-5 последними ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Надежда, примите пожалуйста второе задание по сайту. 1. Упростить и подверстать корзину и заказ http://www.happywoo.ru/eshop/ Подключили плагин, реализующий заказ при помощи одной страницы в несколько блоков-шагов. Там вначале идет ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
У меня портал на древнем xoops (krasnogorsk.info в составе модуль форума phpbb и галереи 4images, Используется Xoops 2.0.4, написанный под PHP4.1.0). Сейчас стоит задача перенести его на сервер с php5.3 c сохранением работоспособности. Cайт заработал, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
1. Нужно настроить вывод дочерних товаров в карточке товара в виде таблицы со свойствами (название, превью с увеличением, цена, количество для корзины, положить в корзину). Дочерние товары - цвета пряжи. 2. Подверстать саму карточку ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад