У меня портал на древнем xoops (krasnogorsk.info в составе модуль форума phpbb и галереи 4images, Используется Xoops 2.0.4, написанный под PHP4.1.0). Сейчас стоит задача перенести его на сервер с php5.3 c сохранением работоспособности. Cайт заработал, ...