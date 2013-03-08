denious2

Денис denious2

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Обработка изображений пряжи для интернет-магазина

    Требуется обработать изображения (убрать водяные знаки, тени, подправить цветокоррекцию) для интернет-магазина. Подробное задание: Обработка фотографий с моточками 1. Убрать надпись штампом в фотошопе (важно! Убирать надпись с фотографии ...

    Обработка фотографий15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн городского портала

    $250

    Требуется обновить дизайн городского портала - общий вид и отрисовка оформления блоков. В ходе работы желательно предложить более удачную (не такую топорную, удобную для посетителей) компановку информационных блоков главной страницы (например: слайдер с 3-5 последними ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Virtuemart - корзина и вид товаров

    $50

    Надежда, примите пожалуйста второе задание по сайту. 1. Упростить и подверстать корзину и заказ http://www.happywoo.ru/eshop/ Подключили плагин, реализующий заказ при помощи одной страницы в несколько блоков-шагов. Там вначале идет ...

    CSS
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Устранение ошибок переноса сайта на php5.3

    $50

    У меня портал на древнем xoops (krasnogorsk.info в составе модуль форума phpbb и галереи 4images, Используется Xoops 2.0.4, написанный под PHP4.1.0). Сейчас стоит задача перенести его на сервер с php5.3 c сохранением работоспособности. Cайт заработал, ...

    MySQL
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вывод дочерних товаров Virtuemart 2.18a Joomla 2.5

    $50

    1. Нужно настроить вывод дочерних товаров в карточке товара в виде таблицы со свойствами (название, превью с увеличением, цена, количество для корзины, положить в корзину). Дочерние товары - цвета пряжи. 2. Подверстать саму карточку ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

pegasus1986
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$45
10 баллов
12 лет назад
Вывод дочерних товаров Virtuemart 2.18a Joomla 2.5
Joomla
Было приятно работать, задания чёткие и понятные, оплата своевременно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Надежда молодец. Все и даже больше сделала очень оперативно.
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