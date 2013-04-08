Подогнать фото под дизайн в соц. сетях

Нужно по имеющемуся брендбуку - сделать логотип на белом фоне под размеры обложки Facebook (сейчас все то же самое есть, только на зеленом фоне).

Также подогнать логотип под Вконтакте тоже под определенные размеры.

И второй вид работы - сделать по тому же логотипу водяной знак (копирайт) на фотографии.

Условие - сделать нужно сегодня, сейчас.