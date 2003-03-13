Требуется обработать изображения (убрать водяные знаки, тени, подправить цветокоррекцию) для интернет-магазина. Подробное задание: Обработка фотографий с моточками 1. Убрать надпись штампом в фотошопе (важно! Убирать надпись с фотографии ...
Требуется создание 5 штук 3d-фотопанорам
Требуется создание 5 штук 3d-фотопанорам. Без потолка и пола. Исходные Фотографии уже сделаны. Это небольшие магазины одежды, сфотографированные с одной точки. 5 панорам, каждая с одной точки(то есть виртуальных туров не будет).
Интересует самая низкая цена с хорошим качеством. Рассматриваем предложения только с ссылкой на сделанные панорамы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий15 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется на трех фотографиях здания заменить старую фасадную систему в двух этажах на новую, (20 оконных блоков) поменять форму алюминиевой входной группы, исправить мелкие недочеты. Более точно по прикрепленным фото и ...Завершен12 лет назад
Необходимо обработать фото местности (почистить, добавить лужи и грязь и т.д.) и "собрать из комплектующих" картинку похожую на пример. В приложении то что должно получится в итоге (bgMp0000_2.jpg) и комплектующие - фотографии ...Завершен12 лет назад
http://detskiyinternetmagazin.ru/ - заменить фон у позиций на белый. фотки все предоставлю. у каждой позиции 4 размера картинки итого около 500 фоток разных размеров. пожалуйста укажите стоимость за обработку 1 фотки. так же преимуществом ...Завершен12 лет назад
Есть несколько черно белых фотографий, несколько "уставших" от времени. Нужно восстановить.Завершен12 лет назад
- $50
в приложении несколько схем с емкостями зеленого цвета. везде нужно заменить цвет корпуса на приглушенный красный с последней картинки убрать желтый круг "новинка" 3 первые картинки сохранить для веб. ...Завершен12 лет назад
Обработать фото, сделать товар на белом фоне, где надо подкрутить яркость, конечное фото должно быть 1000*1000 пикселей и 300 кб. (прикрепил пример фото) (около 100 фото) (оплата на ...Завершен12 лет назад
- $100
Всем доброй ночи. Нужен дизайн (верстка) свадебной фото книги. Примеры дизайна дам, но хочу увидеть Ваши работы. Бюджет 300 руб разворот. Возможно на постоянной основе. Так же нужен ретушер фото, желательно в одном лице.Обработка фотографий14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Задача 1. Заменить темный фон на белый 2. Предмету добавить легкое отражение как на картинке из приложенного тз 3. Отретушировать так чтобы изделия выглядели красиво и выразительно как на ...Завершен12 лет назад