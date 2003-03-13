Требуется создание 5 штук 3d-фотопанорам. Без потолка и пола. Исходные Фотографии уже сделаны. Это небольшие магазины одежды, сфотографированные с одной точки. 5 панорам, каждая с одной точки(то есть виртуальных туров не будет).

Интересует самая низкая цена с хорошим качеством. Рассматриваем предложения только с ссылкой на сделанные панорамы.