Kutukov

Антон Kutukov

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • SEO+контекст 10 небольших сайтов

    Требуется успешный выполнение SEO+контекст 10 небольших сайтов. Требуется четкий алгоритм, слаженность, отчетность, умение работать с небольшими бюджетами. В качестве примера начнем с одного из сайтов и в дальнейшем переключимся на остальные в случае эффективности.

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Менеджер по ведению интернет-проектов и SEO

    $1000

    Ищем ответственного человека на полный удаленный график по ведению интернет-проектов. Предпочтение суперответственным программистам, верстальщикам, seoшникам. Стабильная работа на долгие годы. Полный рабочий день, 8 часов в день, с понедельника по пятницу. ...

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Расширить функционал сайта сделанного на yii

    $2500

    Расширить функционал сайта сделанного на yii. Ссылку на сайт и подробности отправляем во время переписки в skype. Нужно сделать много дополнений. Долгий проект. Готовы к продуктивной работе. Новичкам не беспокоить. После каждого этапа проводим аудит ...

    Yii
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Seo-специалист

    В интернет-агентство на удаленку требуется seo-сотрудник, который будет заниматься оптимизацией и продвижением большого количества небольших проектов в формате 40 - 60 запросов(4000-10000 показов). РАбота не попроектная, а постоянная с помесячной оплатой. На полный график. ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист/верстальщик на modx

    $1000

    Качественного Программиста\верстальщика на modx на удаленную постоянку. Полный график - с 10 до 19 по москве с обедом. Много интересных проектов. Приветствуется опыт в html5. Верстка и программинг сайта-визитки из 3-5 страниц в течение рабочего ...

    HTMLMODX
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Графический дизайнер

    $2500

    Ищем талантливого графического дизайнера в штат удаленно. На постоянный полный график - 5 дней в неделю по 8 часов в день. Много интересной работы в коллективе с арт-менеджером и другими. Интересует такой уровень дизайнеров - ...

    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Иллюстратор для периодичных работ

    Ищем иллюстратора для периодичных работ. Оплата попроектная. Примерно по проекту в неделю. Нужны разнообразные стилистики для полиграфии, сайтов, логотипов и т.д. Человек должен быть такого уровня - http://revision.ru/work/77397 http://revision.ru/work/76853 ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модератор на сайт бесплатных объявлений

    Нужен человек, который аккуратно и быстро будет проверять новые объявления на сайт бесплатных объявлений и публиковать их., работать с новым контентом. Работа - 7-8 часов в день. 5 дней в неделю. В онлайне через скайп.

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать иллюстрацию

    Нарисовать иллюстрацию для книжки, кота-садовода. Сроки очень сжатые. Буквально до 11.00 утра завтрашнего дня 25.05. Стилистика примерно такая - http://arts.in.ua/i/1976/f_47904.jpg Обязательно портфолио

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется копирайтер на полный график для сайтов

    $500

    На постоянной основе требуется менеджер-копирайтер для создания сайтов. Можно без опыта работы, но с хорошими компьютерными навыками и грамотным быстрым интересным русским письменным языком. Мы обучим остальному. Основные функции - принять заказ на сайт с ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется создание 5 штук 3d-фотопанорам

    $100

    Требуется создание 5 штук 3d-фотопанорам. Без потолка и пола. Исходные Фотографии уже сделаны. Это небольшие магазины одежды, сфотографированные с одной точки. 5 панорам, каждая с одной точки(то есть виртуальных туров не будет). ...

    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение пяти сайтов по среднечастот. запросам

    $1000

    Требуется продвижение пяти сайтов, входящих в компанию, по низкочастотным и среднечастотным запросам - 30-600 запросов в месяц по Московскому региону(Подмосковье и Москва). Описывайте свои возможности. Выбранному кандидату будет отправлен ТЗ с полным описанием проекта.

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ищем удаленного менеджера на постоянку

    Портал по скидкам и купонам, нуждается в ответственном, позитивном менеджере на постоянку. Что делать? Общение с клиентом, написание условий акции по скидке, публикация её на сайте, поддержка в соцсетях. Примерно такой цикл. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Увеличить число реальных подписчиков вконтакте

    Новое интересное сообщество нужно аккуратно наполнить живыми реальными подписчиками в четкой географии(Подмосковье) и возрасте. Познакомить с сообществом всю аудиторию в конкретных подмосковных городах. Сразу пишите свою цену. Интересует только Подмосковье.

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется сильно улучшить самописную cms на php

    $2500

    Требуется сильно улучшить самописную cms на php в рамках непростого портала: - оптимизировать код и улучшить производительность - добавить новые функциональные блоки - и многое другое ...

    PHP
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется разработка сайта купонов

    Требуется разработка сайта купонов а ля boombate.ru с таким же функционалом. Общаемся только с реальными разработчиками купонных систем. Нужно натягивание нашего дизайна и функционала на вашу систему. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
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