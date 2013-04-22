Требуется успешный выполнение SEO+контекст 10 небольших сайтов. Требуется четкий алгоритм, слаженность, отчетность, умение работать с небольшими бюджетами. В качестве примера начнем с одного из сайтов и в дальнейшем переключимся на остальные в случае эффективности.
- Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Ищем ответственного человека на полный удаленный график по ведению интернет-проектов. Предпочтение суперответственным программистам, верстальщикам, seoшникам. Стабильная работа на долгие годы. Полный рабочий день, 8 часов в день, с понедельника по пятницу. ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт12 лет назад
Оптимизировать небольшой сайт и настроить под seopult, чтобы он хорошо рос. Количество запросов 50, сумма просмотров по запросам - не более 5000 по word.yandex.ru Пишите свой бюджетПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Расширить функционал сайта сделанного на yii. Ссылку на сайт и подробности отправляем во время переписки в skype. Нужно сделать много дополнений. Долгий проект. Готовы к продуктивной работе. Новичкам не беспокоить. После каждого этапа проводим аудит ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
В интернет-агентство на удаленку требуется seo-сотрудник, который будет заниматься оптимизацией и продвижением большого количества небольших проектов в формате 40 - 60 запросов(4000-10000 показов). РАбота не попроектная, а постоянная с помесячной оплатой. На полный график. ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Для языковой школы создать систему управления расписанием, учениками и т.д. По подобию http://schedulesetup.t8s.ru/Admin/AddSite Интересует бюджет и срок разработкиВеб-программирование11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Качественного Программиста\верстальщика на modx на удаленную постоянку. Полный график - с 10 до 19 по москве с обедом. Много интересных проектов. Приветствуется опыт в html5. Верстка и программинг сайта-визитки из 3-5 страниц в течение рабочего ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Ищем талантливого графического дизайнера в штат удаленно. На постоянный полный график - 5 дней в неделю по 8 часов в день. Много интересной работы в коллективе с арт-менеджером и другими. Интересует такой уровень дизайнеров - ...Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищем иллюстратора для периодичных работ. Оплата попроектная. Примерно по проекту в неделю. Нужны разнообразные стилистики для полиграфии, сайтов, логотипов и т.д. Человек должен быть такого уровня - http://revision.ru/work/77397 http://revision.ru/work/76853 ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен недорогой парсер\граббер, который соберет инфу из нескольких справочников компаний и аккуратно перенесет на другой сайт ( php yii)Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен человек, который аккуратно и быстро будет проверять новые объявления на сайт бесплатных объявлений и публиковать их., работать с новым контентом. Работа - 7-8 часов в день. 5 дней в неделю. В онлайне через скайп.Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Оптимизировать и продвигать сайт стоматологии в Подмосковье на modx. Средние и низкие частоты. Интересует максимальная оперативность и результат.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт12 лет назад
Нарисовать иллюстрацию для книжки, кота-садовода. Сроки очень сжатые. Буквально до 11.00 утра завтрашнего дня 25.05. Стилистика примерно такая - http://arts.in.ua/i/1976/f_47904.jpg Обязательно портфолиоИллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
На постоянной основе требуется менеджер-копирайтер для создания сайтов. Можно без опыта работы, но с хорошими компьютерными навыками и грамотным быстрым интересным русским письменным языком. Мы обучим остальному. Основные функции - принять заказ на сайт с ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется создание 5 штук 3d-фотопанорам. Без потолка и пола. Исходные Фотографии уже сделаны. Это небольшие магазины одежды, сфотографированные с одной точки. 5 панорам, каждая с одной точки(то есть виртуальных туров не будет). ...Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Требуется продвижение пяти сайтов, входящих в компанию, по низкочастотным и среднечастотным запросам - 30-600 запросов в месяц по Московскому региону(Подмосковье и Москва). Описывайте свои возможности. Выбранному кандидату будет отправлен ТЗ с полным описанием проекта.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт12 лет назад
Портал по скидкам и купонам, нуждается в ответственном, позитивном менеджере на постоянку. Что делать? Общение с клиентом, написание условий акции по скидке, публикация её на сайте, поддержка в соцсетях. Примерно такой цикл. ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт12 лет назад
Новое интересное сообщество нужно аккуратно наполнить живыми реальными подписчиками в четкой географии(Подмосковье) и возрасте. Познакомить с сообществом всю аудиторию в конкретных подмосковных городах. Сразу пишите свою цену. Интересует только Подмосковье.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Требуется сильно улучшить самописную cms на php в рамках непростого портала: - оптимизировать код и улучшить производительность - добавить новые функциональные блоки - и многое другое ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется разработка сайта купонов а ля boombate.ru с таким же функционалом. Общаемся только с реальными разработчиками купонных систем. Нужно натягивание нашего дизайна и функционала на вашу систему. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад