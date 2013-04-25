Нарисовать иллюстрацию

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Закрыт5 заявок255 просмотров

Нарисовать иллюстрацию для книжки, кота-садовода. Сроки очень сжатые. Буквально до 11.00 утра завтрашнего дня 25.05. Стилистика примерно такая - http://arts.in.ua/i/1976/f_47904.jpg

Обязательно портфолио

12 лет назад
Kutukov
Антон 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров