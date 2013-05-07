107 картинок примерного размера 80х80 пикселей

Привет

Нужно изобразить ( скопировать с интернета и подправить ) 107 картинки примерного размера 80х80 пикселей в одинаковом графическом плакатном стиле времен Холодной Войны. Эти картинки будут накладываться на несколько газетных шаблонов.

Главное требование, это иметь хорошее визуальное представление и воображение, так как картинки должны передавать конкретные действия и дизайнер должен это «видеть в голове». Ну, например, полет определенного космического корабля, смена правительства или демонстрации на улице и тд. Это действие и должно отображаться на этой маленькой картинке. Дизайнер, в данном случае, должен быть немножко художником, что бы знать, «видеть» как такое действие можно отобразить в виде плакатной картинки 80х80 пикселей. Есть уже негативный опыт с дизайнером, который не имел такого навыка.