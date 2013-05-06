Нужно сделать шапку для одностроничного сайта 800х150, В шапке должен быть следующий текст: 27 мая-9 июня "Путь к миллиону" Выездной тренинг в Крыму. 5 экспертов/14 дней/40 участников Шапка должна быть аккуратной и ...
Сопоставить картинки из двух папок (файлов)
В общем, у меня есть картинки (115 штук), которые есть просто так (либо в файле excel) и есть картинки, которые находятся в pdf файле. В этом pdf файле около 1300 картинок (и у каждой из них есть свой номер). И нужно найти каждую из моих картинок (которых у меня 115) в этом pdf файле и поставить номер.
Работа лёгкая, особенно для тех, у кого хорошая зрительная память. Но немного нудная. Я за полчаса нашёл соответствие для 15 картинок.
Могу выбрать нескольких исполнителей, и разделить на каждого по 40 картинок, например.
Оплата за картинку договорная, но не выше 15 рублей.
Выбранный исполнитель
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