Сопоставить картинки из двух папок (файлов)

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Завершен11 заявок282 просмотра

В общем, у меня есть картинки (115 штук), которые есть просто так (либо в файле excel) и есть картинки, которые находятся в pdf файле. В этом pdf файле около 1300 картинок (и у каждой из них есть свой номер). И нужно найти каждую из моих картинок (которых у меня 115) в этом pdf файле и поставить номер.

Работа лёгкая, особенно для тех, у кого хорошая зрительная память. Но немного нудная. Я за полчаса нашёл соответствие для 15 картинок.

Могу выбрать нескольких исполнителей, и разделить на каждого по 40 картинок, например.

Оплата за картинку договорная, но не выше 15 рублей.

12 лет назад
micvim
Михаил 
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sadovsky-Sergey
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$70
3 дня
Всё отлично. Приятно общаться с Сергеем. Благодарю.
Рад сотрудничеству! Всё отлично.

Заявки фрилансеров

Sadovsky-Sergey
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад