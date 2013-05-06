Сопоставить картинки из двух папок (файлов)

В общем, у меня есть картинки (115 штук), которые есть просто так (либо в файле excel) и есть картинки, которые находятся в pdf файле. В этом pdf файле около 1300 картинок (и у каждой из них есть свой номер). И нужно найти каждую из моих картинок (которых у меня 115) в этом pdf файле и поставить номер.

Работа лёгкая, особенно для тех, у кого хорошая зрительная память. Но немного нудная. Я за полчаса нашёл соответствие для 15 картинок.

Могу выбрать нескольких исполнителей, и разделить на каждого по 40 картинок, например.

Оплата за картинку договорная, но не выше 15 рублей.