Нарисовать (сделать) несколько банеров-вкладок для сайта. Жду предложений для обсуждения деталей..
Разработать небольшую афишку на сайт
Тематика афиши - баскетбол.
Размер в ширину - 500 пикселей.
ТЗ в приложении.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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