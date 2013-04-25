Разработать небольшую афишку на сайт

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки125 просмотров

Тематика афиши - баскетбол.

Размер в ширину - 500 пикселей.

ТЗ в приложении.

12 лет назад
Dziarzhynski
Петр 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

erikwithagun
Александр 
32 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена качественно и очень быстро. Рекомендую как ответственного и квалифицированного специалиста!
Ответственный заказчик, четко объяснил задание и оплатил все сразу же после сдачи проекта. С ним легко общаться и приятно иметь дело. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

erikwithagun
Александр 
32 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад