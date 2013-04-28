Изображение для главной страницы сайта

Нужно Раскрасить готовые рисунки для ролика, несколько раскрашенных рисунков уже есть поэтому нужно будет раскрасить оставшуюся часть. Несколько рисунков во вложении, остальные буду присылать по мере их отрисовки, всего их будет 7. Прошу указывать ...