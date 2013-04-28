Изображение для главной страницы сайта

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки130 просмотров

Необходимо подготовить изображение для главной страницы сайта.

Тема: почтовые услуги и курьерская доставка.

Изображение по ширине примерно 800 пикселов.

Можно сделать коллаж из готовых изображений.

Бюджет - 500 руб. Яндекс.Деньги

12 лет назад
artemluzin
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$16
3 дня
Алексей, справился с работой быстро, как и обещал. В результате я получил то, что хотел в кратчайшие строки.
Быстро качественно всё сделано. Чёткая задача, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Раскрасить готовые (векторные) рисунки

    Нужно Раскрасить готовые рисунки для ролика, несколько раскрашенных рисунков уже есть поэтому нужно будет раскрасить оставшуюся часть. Несколько рисунков во вложении, остальные буду присылать по мере их отрисовки, всего их будет 7. Прошу указывать ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Срочная отрисовка 20ти матрешек по готовым эскизам

    $250

    Друзья, нужно срочно отрисовать 20 матрешек по готовым эскизам (см. прикреп. файл), имеется образец (3 уже готовых матрешки, исходники в иллюстраторе предоставляются исполнителю). Из готовых матрешек можно взять основные контуры. Срок - максимум 3 дня, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Простенькая отрисовка матрешек в 2-х ракурсах

    $50

    Есть отрисованные в векторе (иллюстратор) и раскрашенные матрешки (3 шт.; все в фас). Нужно отрисовать их 2-х ракурсах (профиль и полоборота). Наброски того, как матрешки должны выглядеть в этих ракурсах тоже прилагается. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Графический дизайн

    $50

    1. Нужно отрисовать повара для кондитерской фабрики(несколько вариантов) - В полный рост в подносе держит или торт или пирожное. - По пояс крупным планом так же с тортом в руках. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Иллюстрации для статьи

    $50

    Нужно нарисовать небольшие иллюстрации к тексту, про ремонт мотоблоков, что случиться с мотоблоком если не провести ТО вовремя. 8 ситуаций в прикреплённом файле.

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дорисовка игры

    $50

    Доброго дня, коллеги, кто готов взяться за дорисовку гаража игры, вот сам гараж http://gyazo.com/4c5a6658ecd3ec9981bef3026760a3c6.png?1366564150 Нужно подогнать под стиль машины, доработать гараж в более игровую версию и поменять машины уже стоящее в гараже ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отрисовка иллюстрации

    Необходимо нарисовать порядка 3-5 иллюстраций для сайта. Точное количество и ТЗ будет позднее. Сколько будет стоить работа за одну иллюстрацию? Примеры : http://efimov.ws/assets/images/design/2010/07/21/13.jpg http://designm.ag/wp-content/uploads/2010/12/28.jpg http://www.krasfun.ru/images/2011/10/6c516_1319170358_podborka_27.jpg http://stuffkit.com/wp-content/uploads/2011/03/www.stuffkit.com-614.jpg

    WordPress
    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад