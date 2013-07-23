Графический дизайн

1. Нужно отрисовать повара для кондитерской фабрики(несколько вариантов)

- В полный рост в подносе держит или торт или пирожное.

- По пояс крупным планом так же с тортом в руках.

- Варианты с лицом и и тортами приветствуются.

Прикладываю собственноручный набросок.

В шапке повара наш логотип!!!

2. Сургучная печать.

- Печать будет печататься на документах или меню.

- Два варианта или в нее вставить торт или наш логотип.

- Сделать красивую винтажную рамку.

Сделать в векторе поваренка.

Печать возможно в Фотошопе, где вам легче.

Все дополнительные файлы прикладываю.

За повара 1000 рублей.

За печать с рамкой 500 рублей.