Графический дизайн

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки180 просмотров

1. Нужно отрисовать повара для кондитерской фабрики(несколько вариантов)

- В полный рост в подносе держит или торт или пирожное.

- По пояс крупным планом так же с тортом в руках.

- Варианты с лицом и и тортами приветствуются.

Прикладываю собственноручный набросок.

В шапке повара наш логотип!!!

2. Сургучная печать.

- Печать будет печататься на документах или меню.

- Два варианта или в нее вставить торт или наш логотип.

- Сделать красивую винтажную рамку.

Сделать в векторе поваренка.

Печать возможно в Фотошопе, где вам легче.

Все дополнительные файлы прикладываю.

За повара 1000 рублей.

За печать с рамкой 500 рублей.

12 лет назад
Ovcharkin
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$50
4 дня
Александр справился со своей задачей на отлично!
Очень приятное и тесное сотрудничество на протяжении всего времени работы проекта. Артём все время на связи, даёт ответы на все вопросы, оплата мгновенная). Приятное общение, масса положительных эмоций.

Заявки фрилансеров

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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