Сделать плакат

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка90 просмотров

Необходимо сделать еще один тематический хоккейный плакат.

12 лет назад
khorozov
55 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$50
3 дня
Алиция, как всегда, все сделала отлично и вовремя. Буду и впреть сотрудничать и всем рекомендую как отличного фрилансера.
Работаем уже не первый раз. Всегда остаются только хорошие впечатления о сотрудничестве.

Заявки фрилансеров

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад

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