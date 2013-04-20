Нужно сделать 4 картинки

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок248 просмотров

Необходимо создать графику в формате jpg или gif с нуля. Примеры, в каком стиле должны быть картинки, прикреплены. Никаких исходных материалов нет, подробности в личку. Наличие людей на фото необязательно, но желательно. Цветовая гамма такая же должна быть.

12 лет назад
partner-2008
Андрей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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