Помощь с персонажем

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок213 просмотров

Помогите пожалуйста сделать эмоцию для персонажа. Прикрепляю нашего персонажа, необходимо в фотошопе сделать несколько вариантов того, что мы хотим. Мы хотим, чтобы кот был очень "няшный", с легкой хитринкой (умный, не глупый), доброжелательный и узлучающий улыбку (насколько большую – вам решать, главное выполнит задачу). Оплата по факту. Портфолио обязательно.

12 лет назад
vihr1985
Илья 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

she-baibak
39 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$25
2 дня
Спасибо большое Анне, очень могла с персонажем
Спасибо за сотрудничество, задание было четким, переговоры - конструктивными, оплата своевременна:) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

she-baibak
39 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

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