На форум автолюбителей необходимо нарисовать 6 аватарок. 180х180
Иллюстрации для сайта
Нужны иллюстрации (возможно графика) на главные страницы для 4 рубрик сайта http://austpharma.com.ua/ . Темы: болезни суставов, позвоночника; болезни желудочно-кишечного тракта; болезни мочевыводящих путей; лишний вес. Примером является сайт http://xenical.ru/. Также в рубрике "Лишний вес" нужны ОРИГИНАЛЬНЫЕ кнопки под: таблица калорийности и определите индекс массы тела.
Заявки фрилансеров
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