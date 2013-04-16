Иллюстрации для сайта

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Закрыт6 заявок218 просмотров

Нужны иллюстрации (возможно графика) на главные страницы для 4 рубрик сайта http://austpharma.com.ua/ . Темы: болезни суставов, позвоночника; болезни желудочно-кишечного тракта; болезни мочевыводящих путей; лишний вес. Примером является сайт http://xenical.ru/. Также в рубрике "Лишний вес" нужны ОРИГИНАЛЬНЫЕ кнопки под: таблица калорийности и определите индекс массы тела.

12 лет назад
lesya19691969
Леся 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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