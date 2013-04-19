Аватарки

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Завершен9 заявок217 просмотров

На форум автолюбителей необходимо нарисовать 6 аватарок. 180х180

12 лет назад
korifey
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

Darya_Romanova
Романова 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$100
2 дня
Действитиельно необычная работа, которая будет украшать мой сайт! Дарья, спасибо!
Работу сделала на одном дыхании. С Андреем комфортно сотрудничать, он быстро реагирует на обновления по проекту, работу оплачивает сразу после её выполнения. Всё отлично ) Рекомендую ! С ув., Дарья
SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$20
1 день
Работой Максима доволен- качество, сроки, цена. Рекомендую!
Отличный заказчик! Вовремя платит и знает чего хочет. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Darya_Romanova
Романова 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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