Карта России с объектами

Надо сделать для сайта карту страны с десятком объектов в виде точек или звезд и названиями городов.

Карта нужна монохромная и с градиентом как в образце. Или что-нибудь другое, но стильное и не пестрое. Стандартный объект из сборников клипартов подойдет, если соответствует критериям выше.