Карта России с объектами

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки175 просмотров

Надо сделать для сайта карту страны с десятком объектов в виде точек или звезд и названиями городов.

Карта нужна монохромная и с градиентом как в образце. Или что-нибудь другое, но стильное и не пестрое. Стандартный объект из сборников клипартов подойдет, если соответствует критериям выше.

12 лет назад
alf1064
60 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров