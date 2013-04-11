Требуется нарисовать 8 иллюстраций к книге по кадровому менеджменту. Ничего сложного, по минимуму. Прошу дать цены и сроки. образцы рисунков вышлю заинтересовавшимся. Спасибо!
Иллюстрации для детских стихов
Дорогие друзья!
Нужно нарисовать иллюстрации для детских стихов. Стихи поделены на 2 темы одного раздела - соответственно, нужно рисовать в одном стиле. Одна тема - 5 стихов, вторая - 16.
Иллюстрации должны быть по типу книжных: цветные, добрые, доходчивые ))
В приложении фото иллюстраций из книг "Вежливая азбука" (художник Н. Ю. Мишакова) и "Уронили мишку на пол..." (художник С. Михайлов) - примеры хороших иллюстраций: всё по сути, чёткие картинки + немного бабочек/цветочков/мячиков - то, что детки воспринимают и запоминают.
Большой плюс, если у Вас есть примеры работ в данной категории. Если примеров работ нет, но Вы хотите попробовать и согласны нарисовать пробную иллюстрацию, предоставлю Вам для этого детский стих ))
Пишите свои расценки, какие Вы видите сроки выполнения работы и какая форма сотрудничества и оплаты Вам удобны.
С уважением,
Наталья
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