Дорогие друзья!

Нужно нарисовать иллюстрации для детских стихов. Стихи поделены на 2 темы одного раздела - соответственно, нужно рисовать в одном стиле. Одна тема - 5 стихов, вторая - 16.

Иллюстрации должны быть по типу книжных: цветные, добрые, доходчивые ))

В приложении фото иллюстраций из книг "Вежливая азбука" (художник Н. Ю. Мишакова) и "Уронили мишку на пол..." (художник С. Михайлов) - примеры хороших иллюстраций: всё по сути, чёткие картинки + немного бабочек/цветочков/мячиков - то, что детки воспринимают и запоминают.

Большой плюс, если у Вас есть примеры работ в данной категории. Если примеров работ нет, но Вы хотите попробовать и согласны нарисовать пробную иллюстрацию, предоставлю Вам для этого детский стих ))

Пишите свои расценки, какие Вы видите сроки выполнения работы и какая форма сотрудничества и оплаты Вам удобны.

С уважением,

Наталья