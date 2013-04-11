Отрисовать в кореле картинку

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Завершен8 заявок311 просмотров

Нужно отрисовать в кореле картинку, см. вложение. 1 в 1.

Желтый цвет должен быть как на второй картинке (восклицательный знак)

Пишем вашу цену и срок.

12 лет назад
Skodmen
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 отзывов

Выбранный исполнитель

apus2000
50 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$3
1 день
Все быстро и качественно. Огромное спасибо!
Отличный заказчик. Приятно работать. Быстрая оплата. Рекомендую :)

Заявки фрилансеров

apus2000
50 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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