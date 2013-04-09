Нарисовать инфографику (7-10 слайдов)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт11 заявок261 просмотр

Нужно нарисовать качественную инфографику в определенном фирменном стиле показывающую этапы продвижения сайта. 7-10 слайдов(шагов) с тематической картинкой (рисунком) и коротким текстом. По сути нужно придумать общую концепцию в рамках которой нарисовать эти же 7-10 рисунков, а стиль текста уже будет один в каждом слайде.

12 лет назад
korotkovrrgroup
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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