Доработка файлов в illustrator-е

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок275 просмотров

Есть огромное количество карт формате EPS (експортированные с freehend-а)

В этих файлах нужно объекты разбить по слоям.

(отдельно слои государства, текст, стрелки)

Во вложении есть пример фрагмента карты

Укажите примерную стоимость за доработку маленькой карты, прикрепленной к сообщению

12 лет назад
terlalex
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров