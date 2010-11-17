Есть картинка (см. приложение) На ней по углам узор. Нужно отрисовать его в векторе - иллюстратор. Мне нужны на выходе: AI + EPS (по ширине 1000px) на прозрачном фоне. Сделать сейчас. Выбор по ...
Изображения для магазина оборудования
Добрый день.
Для магазина оборудования rigmart.ru требуются:
1) 4 слайда для для слайдера на главной странице, 797 х 175 рх, темы слайдов:
- низкие цены
- широчайший ассортимент
- набор доп. услуг (проектирование, сервисное обслуживание. ремонт, комплексное оснащение, консультации экспертов, производство на заказ)
- хороший сервис
Соответственно, для каждой темы надо придумать слайд, включая текст и иллюстрации (-ию).
2) Картинки (иконки) для разделов каталога (см. на главной чуть ниже слайдера).
Надо 4 красивых картинки, размер на ваше усмотрение, лишь бы смотрелось хорошо.
3) Картинки в раздел каталог http://rigmart.ru/catalog/, на каждую подкатегорию в каждой категории:
- тепловое оборудование http://rigmart.ru/catalog/teplovoe-oborudovanie - 2 шт
- холодильное оборудование http://rigmart.ru/catalog/holodilnoe-oborudovanie - 10 штук
- нейтральное оборудование http://rigmart.ru/catalog/nejtralnoe-oborudovanie - 9 штук
- прикассовая зона http://rigmart.ru/catalog/prikassovaya-zona - 1 шт
Идеальное исполнение http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/, надо постараться сделать что-то похожее, но быстро и недорого :)
Жду ваших заявок, с предложением стоимости и сроков выполнения проекта.
Если все пройдет хорошо, возможно сотрудничество на постоянной основе, так как похожих заказов сейчас много.
Спасибо.
С уважением,
Сергей.
Заявки фрилансеров
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