Изображения для магазина оборудования

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Закрыт7 заявок251 просмотр

Добрый день.

Для магазина оборудования rigmart.ru требуются:

1) 4 слайда для для слайдера на главной странице, 797 х 175 рх, темы слайдов:

- низкие цены

- широчайший ассортимент

- набор доп. услуг (проектирование, сервисное обслуживание. ремонт, комплексное оснащение, консультации экспертов, производство на заказ)

- хороший сервис

Соответственно, для каждой темы надо придумать слайд, включая текст и иллюстрации (-ию).

2) Картинки (иконки) для разделов каталога (см. на главной чуть ниже слайдера).

Надо 4 красивых картинки, размер на ваше усмотрение, лишь бы смотрелось хорошо.

3) Картинки в раздел каталог http://rigmart.ru/catalog/, на каждую подкатегорию в каждой категории:

- тепловое оборудование http://rigmart.ru/catalog/teplovoe-oborudovanie - 2 шт

- холодильное оборудование http://rigmart.ru/catalog/holodilnoe-oborudovanie - 10 штук

- нейтральное оборудование http://rigmart.ru/catalog/nejtralnoe-oborudovanie - 9 штук

- прикассовая зона http://rigmart.ru/catalog/prikassovaya-zona - 1 шт

Идеальное исполнение http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/, надо постараться сделать что-то похожее, но быстро и недорого :)

Жду ваших заявок, с предложением стоимости и сроков выполнения проекта.

Если все пройдет хорошо, возможно сотрудничество на постоянной основе, так как похожих заказов сейчас много.

Спасибо.

С уважением,

Сергей.

12 лет назад
keht
36 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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