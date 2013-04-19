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Требуется нарисовать схему (карту) проезда
Точнее просто схему местности.
Требуется сделать схему-карту на которой будет изображена местность - расставлены значки указывающие на ближайшие станции метро, ориентир - дом "Триумф-палас" (есть пнгшная картинка http://kvartirobzor.ru/uploads/images/00/00/01/2010/11/17/26f1d2.png) указать дом в котором находится наш офис.
Основные дороги. названия улиц, номера домов-ориентиров.
Нужно что бы было все было красивенько, в виде иллюстрации похожее на такое:
https://st.free-lance.ru/users/Balaki/upload/f_5035e7abb71af.jpg
https://st.free-lance.ru/users/Balaki/upload/f_503f20660a3da.jpg
https://st.free-lance.ru/users/3Ddemon/upload/f_110508fecd590329.jpg
Адрес: 2ая Песчаная 3, Москва. (http://maps.yandex.ru/-/CVVaYVJ3)
м. Аэропорт/Сокол, м. Полежаевская
Расширять схему детально до станций метро не нужно, требуется изобразить Триум-Палас и наш офис в центре схемы и ближайшие дома условно, а дальше можно условно показать дороги без детализации и станции метро условными обозначением.
Карта должна быть сделана в хорошем качестве, так как эта картинка будет использоваться для полиграфии.
Поскольку, нам кажется, что карта будет в проекции, следовательно будут не четкие графицы карты - требуется все это сделать с альфа-каналом (ну и следовательно готовый файл может быть например в png).
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