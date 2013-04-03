Две схемы нарисовать для сайта

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Закрыт10 заявок231 просмотр

Нужно нарисовать две монтажные схемы согласно исправлениям которые указаны в прилагаемых файлах.

две кртинки согласно правкам в них без водяного знака.

Если будет что то непонятно то мой скай nkvclub или [email protected] я поясню.

12 лет назад
nkvclub
61 год
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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