Требуется нарисовать вот такую карту сети только для Москвы http://www.cmk.ru/Files/image/netmap%283%29.jpg Просьба огласить бюджет и сроки. У вас должен быть опыт работы в этом деле. Без опыта вы ...
Требуется нарисовать много картинок
Необходимо нарисовать 528 цветных изображений дверных полотен на основе макетов.
В качестве исходников схематичные изображения дверей и образцы цвета.
На выходе нужна картинка аналогичного качества:
http://s017.radikal.ru/i428/1304/a0/758548218d2d.jpg
(если ссылка не открывается, то фото в приложении)
Заявки фрилансеров
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