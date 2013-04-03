Требуется нарисовать много картинок

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Закрыт9 заявок284 просмотра

Необходимо нарисовать 528 цветных изображений дверных полотен на основе макетов.

В качестве исходников схематичные изображения дверей и образцы цвета.

На выходе нужна картинка аналогичного качества:

http://s017.radikal.ru/i428/1304/a0/758548218d2d.jpg

(если ссылка не открывается, то фото в приложении)

12 лет назад
AI51
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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