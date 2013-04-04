Реалистично отрисовать бирку из ткани

Нужно нарисовать (сфотографировать и обработать - как хотите) бирку:

- как на джинсах - сложенную вдвое и пришитую по одной стороне

- как на подкладках - пришитую с 4 сторон. Желательно с разными пропорциями сторон - квадрат, прямоугольник.

Хотелось бы иметь возможность поменять на бирках цвет ткани и ниток.

По умолчанию цвет ткани - ярко-красный. Буквы - белые, нитки - желтые или белые.

Текст - чтобы можно было убирать-добавлять.

Это не должно быть похоже на рисунок. Нужно сделать масимально реалистично.

Оплата - яндекс деньги или пэйпал в рублях.

1500 рублей.