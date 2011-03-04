xmailx

Игорь xmailx

 
50 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
[email protected]

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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей

  • Нарисовать"украшательства" для контейнерного офиса

    Есть вот такой офис продаж в поселке - это по факту два слепленных морских контейнера. Нужно как-то придать им более человеческий вид. Нужно дорисовать сверху скатню крышу из такого же материала, что и ...

    Архитектура зданий6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить к фото элементы, заменить цвет

    $50

    Имеются беседка и забор. Нужно дорисовать некоторые элементы к ним и заменить цвет отдельных элементов на белый (два варианта сделать бело-серый и молочный). В приложенных файлах сделанные грубо наброски. Нужно сделать ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать кнопку сайта "моргающей" и "нажимающейся"

    $100

    Есть вот такая кнопка.В векторе http://www.shutterstock.com/pic-128904701/stock-vector-office-phone-icon-vector-illustration.html?src=RQhSu24o7qFYN_LsM3zIng-3-10 - У нее нужно сделать моргающей тонкую полоску вокруг кнопки - сделать, чтобы она нажималась (изображение хоть немного менялось при щелчке по кнопке) ...

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Заменить фон на фото

    $7

    Очень качественно нужно заменить фон на фото. Фото есть. фон нужно найти. Фон нужен - лес (можно размыть). Фон нужно сделать цветным и черно-белым. Цветной в приглушеных тонах, как в журналах 70-х годов. ...

    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать беседку на металлическом мосту

    Нужно нарисовать беседку в 2 местах. 1) Нужно всю металлическую конструкцию (файл DSC_0314), которая над водой, обшить белым деревом и в конце ее поставить беседку. Проход к беседке стилизовать ...

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить к пейзажу мост

    Уточняю предыдущий проект, который закрыл. У нас есть фото нашего пейзажа и фото моста, который там хотелось бы построить. Нужно на пейзаже РЕАЛИСТИЧНО нарисовать (скопировать, совместить и т.п.) мост. С сохранением ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Реалистично совместить изображения (фотомонтаж)

    Собственно, нужно взять фото объекта (мост, беседка, дом и т.п.) и поместить его в фото местности, где их предполагается установить. Цель -взглянуть как это будет выглядеть. Под лупой, конечно, эксперты не будут проверять подлинность ...

    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Реалистично отрисовать бирку из ткани

    $50

    Нужно нарисовать (сфотографировать и обработать - как хотите) бирку: - как на джинсах - сложенную вдвое и пришитую по одной стороне - как на подкладках - пришитую с 4 сторон. Желательно с разными ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Убрать информацию с сайта

    Все очень просто - нужно открыть в дримвьюере файл страницы сайта, убрать телефон, залить обратно. Мы уже давно не работаем с дримвьюере, в котором верстался сайт -споминать как это делается лень.

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оптимизировать сайт для поисковиков

    $50

    Имеем сайт www.dexel.ru выполнен на джумле название достаточно уникальное. отражается на первой позиции в гугле, но не в российских поисковиках. нгужно проверить содержание сайта, теги, файл для роботов и т.п. хочу ...

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Добавить статьи на сайт

    $250

    Статьи сейчас сверстаны для журнала. Материалы в двух форматах - пдф и индизайн 5. И есть сайт на джумле www.dexel.ru НУЖНО статьи журнала перенести на сайт - текст целиком, картинки ...

    Joomla
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать дополнительные разделы для сайта (Битрикс)

    $500

    Сайт www.stern.ru Сайт на битриксе. Нужно сделать несколько дополнительных разделов: Разделы в кабинете арендаторов (названия разделов рабочие пока) 1. БП ШТЕРН Эстейт • Новости БП (размещает арендодатель) ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Выполнить препресс полиграфии

    Журнал полноцветный 120 страниц. Нужно сделать препресс под требования типографии. - фактически нужно выровнять черный цвет (чтобы картинки с черным фоном сливалсь с фоном страницы), проверить по сумме цветов, перевести картинки ...

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обработать в фотошопе несколько фото

    Где-то на фото лишние элементы нужно убрать, где-то вытянуть максимум из имеющегося не слишком высокого разрешения, где-то фон убрать, где-то фильтрами пощелкать (например сделать эффект картиныиз фото) ну, т.п. Глобальных переделок не требуется, скорее коррекция. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарезать новое видео для готового ролика

    Всем привет! http://rutube.ru/tracks/4044683.html?v=e9129186b89c1afb1ac3b130b66ead84 Есть вот такой ролик. Есть его урезанный вариант длиной 10 секунд. Ролик рекламирует журнал, в нем появляются страницы журнала и его оложка. так ...

    HTML
    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перерисовать картинку

    Нужно сделать картинку более качественной, и, может, немножко привнести элементов мелких придется. Лучше в векторе, но не критично. Изначальная картинка в файле. Оплата только в рублях вебмани. цену пишите.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно создать странички в соц сетях.

    Нужно создать странички журнала в соцсетях. вконтакте, одноклассники, фэйсбук, твиттер и лайвжернал. Картинки, текст дадим. Нужно фактически "технически" все это закинуть в сети. Оплата только в рублях. Вебмани, банковский перевод. ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

holyman1981
Марат 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Нужно собрать страницу сайта в Dreamwiever
Спасибо за своевременную оплату!
Сделано в срок и качественно. Спасибо.
Ответный отзыв
dapple_dog
Марат 
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Добавить к пейзажу мост
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Хорошо сделано.
Ответный отзыв
Cyndyk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Нарезать новое видео для готового ролика
HTML
Спасибо,работаю не первый раз! Все на 10+
Все ок, как всегда. Спасибо.
Ответный отзыв
aak_
30 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$6
10 баллов
14 лет назад
Нужно 90 адресов привязать к станциям метро
Отличный заказчик, хорошо поставил задание и оплатил всё в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)
Молодец! Во время и без ошибок выполнил задание.
Ответный отзыв
_korvin_
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Перерисовать картинку
Отличный заказчик ) Четко поставленные задачи, легкое общение, быстрая оплата )
Грамотно и в срок сделано в 3D!
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