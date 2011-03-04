Есть вот такой офис продаж в поселке - это по факту два слепленных морских контейнера. Нужно как-то придать им более человеческий вид. Нужно дорисовать сверху скатню крышу из такого же материала, что и ...
- Архитектура зданий6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Имеются беседка и забор. Нужно дорисовать некоторые элементы к ним и заменить цвет отдельных элементов на белый (два варианта сделать бело-серый и молочный). В приложенных файлах сделанные грубо наброски. Нужно сделать ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть вот такая кнопка.В векторе http://www.shutterstock.com/pic-128904701/stock-vector-office-phone-icon-vector-illustration.html?src=RQhSu24o7qFYN_LsM3zIng-3-10 - У нее нужно сделать моргающей тонкую полоску вокруг кнопки - сделать, чтобы она нажималась (изображение хоть немного менялось при щелчке по кнопке) ...Анимация1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $7
Очень качественно нужно заменить фон на фото. Фото есть. фон нужно найти. Фон нужен - лес (можно размыть). Фон нужно сделать цветным и черно-белым. Цветной в приглушеных тонах, как в журналах 70-х годов. ...Обработка фотографий24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно нарисовать беседку в 2 местах. 1) Нужно всю металлическую конструкцию (файл DSC_0314), которая над водой, обшить белым деревом и в конце ее поставить беседку. Проход к беседке стилизовать ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт12 лет назад
Уточняю предыдущий проект, который закрыл. У нас есть фото нашего пейзажа и фото моста, который там хотелось бы построить. Нужно на пейзаже РЕАЛИСТИЧНО нарисовать (скопировать, совместить и т.п.) мост. С сохранением ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Собственно, нужно взять фото объекта (мост, беседка, дом и т.п.) и поместить его в фото местности, где их предполагается установить. Цель -взглянуть как это будет выглядеть. Под лупой, конечно, эксперты не будут проверять подлинность ...Обработка фотографий24 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно нарисовать (сфотографировать и обработать - как хотите) бирку: - как на джинсах - сложенную вдвое и пришитую по одной стороне - как на подкладках - пришитую с 4 сторон. Желательно с разными ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт12 лет назад
Все очень просто - нужно открыть в дримвьюере файл страницы сайта, убрать телефон, залить обратно. Мы уже давно не работаем с дримвьюере, в котором верстался сайт -споминать как это делается лень.Прочее8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Имеем сайт www.dexel.ru выполнен на джумле название достаточно уникальное. отражается на первой позиции в гугле, но не в российских поисковиках. нгужно проверить содержание сайта, теги, файл для роботов и т.п. хочу ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Статьи сейчас сверстаны для журнала. Материалы в двух форматах - пдф и индизайн 5. И есть сайт на джумле www.dexel.ru НУЖНО статьи журнала перенести на сайт - текст целиком, картинки ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Сайт www.stern.ru Сайт на битриксе. Нужно сделать несколько дополнительных разделов: Разделы в кабинете арендаторов (названия разделов рабочие пока) 1. БП ШТЕРН Эстейт • Новости БП (размещает арендодатель) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Есть сайт на шаблоне джумлы. Нужно приделать к нему еще одну страницу на которой можно было бы выбрать станцию метро и получить список адресов киосков рядом с этой станцией. Оплата только в ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $10
Есть список из 90 адресов в москве. Нужно по карте посмотреть какой адрес ближе к какому метро и пометить в таблице. Можно даже ребенку доверить.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Журнал полноцветный 120 страниц. Нужно сделать препресс под требования типографии. - фактически нужно выровнять черный цвет (чтобы картинки с черным фоном сливалсь с фоном страницы), проверить по сумме цветов, перевести картинки ...Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Где-то на фото лишние элементы нужно убрать, где-то вытянуть максимум из имеющегося не слишком высокого разрешения, где-то фон убрать, где-то фильтрами пощелкать (например сделать эффект картиныиз фото) ну, т.п. Глобальных переделок не требуется, скорее коррекция. ...Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Всем привет! http://rutube.ru/tracks/4044683.html?v=e9129186b89c1afb1ac3b130b66ead84 Есть вот такой ролик. Есть его урезанный вариант длиной 10 секунд. Ролик рекламирует журнал, в нем появляются страницы журнала и его оложка. так ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно сделать картинку более качественной, и, может, немножко привнести элементов мелких придется. Лучше в векторе, но не критично. Изначальная картинка в файле. Оплата только в рублях вебмани. цену пишите.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Привет всем! Есть наш логотип DEXEL. - для него нужна подложка в виде бирки от джинсов (без логотипов H&M, конечно) - и стилизация под надпись "подтверждено" в передаче ...Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать странички журнала в соцсетях. вконтакте, одноклассники, фэйсбук, твиттер и лайвжернал. Картинки, текст дадим. Нужно фактически "технически" все это закинуть в сети. Оплата только в рублях. Вебмани, банковский перевод. ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт14 лет назад