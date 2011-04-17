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Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
14 лет назад
Молодец! Во время и без ошибок выполнил задание.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, хорошо поставил задание и оплатил всё в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)
$6
10 баллов
14 лет назад
Задание выполнено четко :)
Ответный отзыв
Отличный работадатель! Четкое ТЗ и своевременная оплата. Всем рекомендую)
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга