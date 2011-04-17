aak_

Александр aak_

 
30 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Сделаю качественно и быстро! копирайт/рерайт; уникальность гарантируется, от 90%.

Цена и сроки договорные.

Обращайтесь!)

Отзывы заказчиков

xmailx
Игорь 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$6
10 баллов
14 лет назад
Нужно 90 адресов привязать к станциям метро
Молодец! Во время и без ошибок выполнил задание.
Отличный заказчик, хорошо поставил задание и оплатил всё в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)
Ответный отзыв
inoline
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
14 лет назад
Поиск информации в интернете
Задание выполнено четко :)
Отличный работадатель! Четкое ТЗ и своевременная оплата. Всем рекомендую)
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга