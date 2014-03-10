_korvin_

Владимир _korvin_

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Визуализирую Ваши мысли и желания ;-)

Вы можете посмотреть мои работы на www.korvin.by

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Отзывы заказчиков

Nail2
Наиль 
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Презентация по строительной тематике
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
storm_s
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Была
год назад
$4
10 баллов
10 лет назад
Чистка сканированного документа
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Ikaria
Сергей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$350
8 баллов
10 лет назад
3Д-модель резного складня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
bulat
Булат 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
9 баллов
11 лет назад
Отрисовать статичную карту проезда
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ChristinaMarty
Кристина 
33 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Создание фавикона
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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