ChristinaMarty

Компания Мирафокс имеет богатый опыт разработки лидирующих интернет-проектов. Десятки тысяч посетителей ежедневно, полмиллиона зарегистрированных пользователей, постоянный экшн в режиме онлайн. Ознакомиться со всеми нашими проектами можно на сайте: mirafox.com Мы предлагаем долгосрочное сотрудничество, это не временный проект! Присоединяйся! [b]Обязанности: [/b] - Разработка ...
Кристина ChristinaMartyChristinaMarty
- $2000Веб-программирование20 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Дизайн 1-ой статьи в корпоративный журнал. Объем статьи 10 тыс знаков (3 листа А4) Посмотреть наши журналы и понять в каком стиле они делаются можно на сайте: http://mirafox.ru/ в разделе Мирафокс-Инсайдер Все материалы (фото, текст) вышлю ...Верстка полиграфии3 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $40
Дизайн 1-ой статьи в корпоративный журнал. Объем статьи 10 тыс знаков (3 листа А4) Посмотреть наши журналы и понять в каком стиле они делаются можно на сайте: http://mirafox.ru/ в разделе Мирафокс-Инсайдер Почему просим сделать только ...Верстка полиграфии5 исполнителейЗавершен9 лет назад
- $50
Необходимо сделать дизайн обложки корпоративного пособия. На обложке обязательно должен быть логотип компании.Завершен9 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать иллюстрацию на сайт.Фирменный стильнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо сделать иллюстрацию к небольшому тексту, который будет добавлен на сайт компании mirafox.ru (иллюстрации к разделу "условия работы" ). Стоимость одной иллюстрации 50$Фирменный стиль18 заявокЗакрыт9 лет назад
- $55
Необходимо написать программу для визуализации игры (по типу игры "Кто хочет стать миллионером", с тем же дизайном) с возможностями: 1. по нажатию на определенную клавишу (Enter) открывать правильный ответ 2. по нажатию другой клавиши ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Необходимо переделать содержимое главной страницы сайта: заменить фото, текст. Добавить дополнительную страницу, где будет храниться архивная информация.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $15
Необходимо создать фавикон для сайта (на основе логотипа)Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $150
Необходимо создать дизайн брошюры: 3 листа формата А4 (Титульный лист с названием, 2 остальные страницы с текстовой информацией и картинками). В последующем эти листы будут скрепляться при помощи пружины. Все тексты уже готовы. Выполнить ...Завершен11 лет назад
- $35
Необходимо сделать логотип в векторе, чтобы отправить на печать в типографию. Сам логотип уже есть, просто утеряны исходники.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $30
Верстка 1-страничного сайта. Оплата по выполнению.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Дизайн сайта (инфографика). Проект будет разбит на 2 части, первая часть: разработка дизайна главной страницы сайта - 5000 руб, оплата после того как сделана главная страница. Если главная устроит, то приступаем ко второй ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $65
Дизайн сертификатов, дипломов, благодарственных писем и бейджейЗавершен11 лет назад
- $300
Необходимо создать 1-стр. сайт для проведения олимпиады. Это будет информационный сайт, где участники смогут зарегистрироваться и посмотреть условия участия. Писать можно в аську: 641907962Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо создать дизайн постера. Формат А3Завершен11 лет назад
- $35
нужно сделать нарезку pcd (одностраничный сайт) оплата по выполнениюHTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад