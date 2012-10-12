ChristinaMarty

Кристина ChristinaMarty

 
32 годаРоссия/Астрахань
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$240
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Tetyanka_leo
Татьяна 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Дизайн 1-ой статьи в корпоративный журнал
Ответственный, надежный заказчик. Рекомендую.
Работа выполнена
Ответный отзыв
Irina_Borisova
Ирина 
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Дизайн 1-ой статьи в корпоративный журнал
Все отлично. Спасибо за сотрудничество.
Работа выполнена
Ответный отзыв
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Дизайн 1-ой статьи в корпоративный журнал
Все хорошо, все вовремя. Рекомендую.
Работа выполнена
Ответный отзыв
Epine
Мария 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Дизайн 1-ой статьи в корпоративный журнал
Отличный заказчик! Задание было поставлено очень четко, всегда на связи. Приятно работать. Очень рекомендую!
Работа была выполнена в срок, были учтены наши пожелания, дизайнер всегда была на связи, так что никаких претензий нет. Спасибо за проделанную работу. К сотрудничеству очень рекомендую!
Ответный отзыв
mizeri07
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
63 отзыва
$50
10 баллов
9 лет назад
Дизайн обложки корпор. пособия
Кристина спасибо за проект! Рада буду новому сотрудничеству!
Очень профессиональный и вежливый исполнитель, всегда на связи. Все поправки, которые вносили сразу же принимались во внимание, все достаточно быстро и оперативно делалось. Спасибо, было приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв