Дизайн постера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен2 заявки110 просмотров

Необходимо создать дизайн постера. Формат А3

13 лет назад
ChristinaMarty
Кристина 
33 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Отличный специалист, всем советую выбирать исполнителем именно ее. Делает все в срок, задание выполняет точно, исправлений практически не приходится делать. Всегда на связи, в общении приятный человек, а это тоже очень важно при работе. Профессионал, одним словом.
Очень хорошая заказчица и интересный проект. Работа оплачена своевременно. Рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад