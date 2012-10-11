Дизайнер для полиграфических работ в РА

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  2. Верстка полиграфии
Закрыт19 заявок264 просмотра

в РА постоянно требуется дизайнер для полиграфических работ - можно в офис - можно удаленно.

Вменяемость, адекватность, грамотность, дисциплинированность и креативность - вот перечень необходимых требований.

Желательно умение готовить изображения под веб.

13 лет назад
cheslavsky
Олег 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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