Приватный проект для Стужук Анатолия (Paco-boy)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен2 заявки162 просмотра

Ре - дизайн листовки Премиум по Болгарии + сделать новую листовку Премиум по Черногории. Формат А5, в развороте А4. 2 страницы. Тексты есть, фото есть.

13 лет назад
Pepita
Полина 
50 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$40
1 день
Как и в предыдущие два раза, остались полностью довольны работой Анатолия. Рекомендую! В будущем будем обращаться только к нему. Как всегда все в срок и качественно!
Отличный заказчик. Приятно было поработать. Замечания и пожелания минимальные. Оплата в срок....

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
ТОП-10
Верстка полиграфии