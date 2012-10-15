60 страниц, включая обложку и рубашку. Что сделать: На обложке заменить логотип. На каждой странице в шапке заменить - лого и реквизиты.
Приватный проект для Стужук Анатолия (Paco-boy)
Ре - дизайн листовки Премиум по Болгарии + сделать новую листовку Премиум по Черногории. Формат А5, в развороте А4. 2 страницы. Тексты есть, фото есть.
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