Буклет А4 двусторонний. Свадебная тематика

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен30 заявок298 просмотров

Необходимо создание дизайна + верстка буклета размер А4, двусторонний 3 неравных части (см приложенный образец)

Прикрепленный имидж - очень старый, просто чтобы объяснить, что буклет открывается не гармошкой, а как "ворота".

Тематика - Свадебные туристические пакеты, Таиланд.

Имиджи, текст пересылаю после выбора исполнителя.

13 лет назад
Abo_Kor
66 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Irina_Borisova
Ирина 
51 год
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад
$50
4 дня
Огромное спасибо Ирине. Кроме реального профессионализма еще обладает ангельским терпением. Хотя я сама сколько раз вспоминала карикатуры на тему "Клиент=Дизайнер" -))
Спасибо Светлане за интересное задание! Очень хороший заказчик - знает что нужно от исполнителя, быстрая проверка работы и моментальная оплата. Было приятно и легко работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Irina_Borisova
Ирина 
51 год
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад

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