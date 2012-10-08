Нарисовать иллюстрации и сверстать несколько полос

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт7 заявок178 просмотров

Требуется сделать верстку 5-6 полос журнала в "дореволюционном" стиле.

Создать к ним шапку-заголовок и сделать несколько иллюстраций (ч/б графика).

Шапка и иллюстрации примерно как на образце:

http://amnesia.pavelbers.com/Amnesia%20Niva1916.jpg

Предпочтительно Москва или МО.

13 лет назад
wmb
88 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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