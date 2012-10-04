Переработать макет сертификата

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт5 заявок207 просмотров

Добрый день!

Необходимо разработать макет подарочного сертификата. А точней доработать, переделать.

Работа срочная.

Прикрепил к проекту то что есть сейчас.

Разработка в Adobe Illustrator

С вас цена. Нужно сделать до завтра до обеда, максимум 18.00

yadi.sk/d/1vZTQFAX02Kry

13 лет назад
avkulagin
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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