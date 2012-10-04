Есть примерно 40 страниц текста в ворде. Нужно это превратить в полноценную электронную книгу в формате PDF. Предварительно нужно сделать/подобрать обложку для нее и красиво отформатировать текст. Подробные детали доступны по этой ссылке: ...
Переработать макет сертификата
Добрый день!
Необходимо разработать макет подарочного сертификата. А точней доработать, переделать.
Работа срочная.
Прикрепил к проекту то что есть сейчас.
Разработка в Adobe Illustrator
С вас цена. Нужно сделать до завтра до обеда, максимум 18.00
Заявки фрилансеров
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