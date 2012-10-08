Задача: сделать рекламный плакат А4, доставки суши и пиццы, для расклейки в лифтах
Флаер для кафе
Нужно разработать дизайн флаера, в котором информация об акции в кафе, для распечатки
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