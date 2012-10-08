Флаер для кафе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен33 заявки234 просмотра

Нужно разработать дизайн флаера, в котором информация об акции в кафе, для распечатки

13 лет назад
limonadik
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

semjaza
Юрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Отлично и быстро выполненный заказ! Очень приятно иметь дело с такими профессионалами
Чётко поставлена задача...оплата в срок...очень хороший заказчик...всем советую..

Заявки фрилансеров

semjaza
Юрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад