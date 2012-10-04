Креативный дизайнер

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт5 заявок217 просмотров

Срочно требуется хороший специалист по работе с растровой и векторной графикой.

Отличное знание графических пакетов:

Corel, Illustartor, fireworks, indesign, Photoshop...

Творческий подход, креативное мышление, оперативное, качественное исполнение.

Верстка макетов, обработка фото, разработка фирменных стилей.

Обязательно проживание в Москве. Удаленно или постоянно.

Доход от 25000р.

13 лет назад
rekamedia
Вадим 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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