Макет газеты. Приватно для Пилия Наталия (Pi_Na)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен2 заявки115 просмотров

4 полосник, А-3 формата, 2 цветка.

13 лет назад
vero_ua
39 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$25
2 дня
Делаем вместе с Наталией уже 3-тью газету. Понимание с полуслова, исполнение в срок. рекомендую.
Как всегда: понятное тз, оперативное взаимодействие, мгновенная оплата. Рекомендую и с удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн евро-флаера и сертификата. JОчень срочно

    Добрый день. До завтра нужно создать дизайн евро-флаера и если есть возможность или выходы на типографию в Киеве - напечатать тираж 1000 штук до пятницы. Есть некоторый разработанный фирменный ...

    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Еврофлаер

    Срочно нужен макет не сложного флаера, двухстороннего. текст предоставляю. Макет нужен очень быстро

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Меню для кафе

    $100

    Требуется разработать меню-буклет для кафе kk-cafebar.ru. Фармат А3 складывающийся в два раза. Есть готовые фотографии без фона. Фотографии идут для: -Хол. закусок -салатов -гор.закусок -паст -первых блюд ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн календаря

    Здравствуйте. Нужен человек для изготовления дизайна настенного календаря. Нужно будет сделать "шапку" календаря и фон нижней части. Напишите, пожалуйста, сколько это будет стоить, сколько это займет времени, и какие ...

    Верстка полиграфии29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн календарей

    Для онлайн сервиса создания фотоальбомов и календарей требуется создать 12 шаблонов календарей. Нужны 12 шаблонов трех разных типов: квартальник, домик, перекидной. Подробное ТЗ и спецификацию по подготовке шаблонов будет представлена по запросу. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн визитки

    Есть логотип, есть сайт http://kreoru.ru/ нужно сделать дизайн визитки. Данные для визитки: Web-Студия "Креатив" Создание и продвижение сайта Директор Новиков Вадим Евгеньевич +7 961 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн календаря, блокнота, бумажных пакетов

    Добрый день, нам требуется ответственный, профессиональный, креативный исполнитель для разработки дизайна фирменных календарей, бумажных пакетов и блокнотов на 2013 год в соответствии с корпоративным стилем компании. Ждем ваших предложений!

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад