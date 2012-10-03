Дизайн евро-флаера и сертификата. JОчень срочно

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Закрыт7 заявок181 просмотр

Добрый день.

До завтра нужно создать дизайн евро-флаера и если есть возможность или выходы на типографию в Киеве - напечатать тираж 1000 штук до пятницы.

Есть некоторый разработанный фирменный стиль - который нужно выдержать в дизайне

1. Листовка.

Формат еврофлаер.

Обязательное присутствие таких элементов:

логотип

www.facebook.com/SegwayTourKiev

+380 44 360 4302

+380 63 129 0299

Текст:

ПОПРОБУЙ ТО, О ЧЕМ ВСЕ ГОВОРЯТ!

Акция для обладателей студенческого билета!

Только в октябре!

КАТАЙСЯ НА SEGWAY В 2 РАЗА БОЛЬШЕ!!!*

Условия Акции:

1. Мы удваиваем оплаченное Вами время аренды.

Например: При аренде Segway на 10 минут вы получаете 20 минут катания!

2. Период Акции с 1 по 31 октября,

3. Время Акции - будние дни (понедельник - пятница) с 10:00 до 16:00.

4. Место проведения - Мариинский парк.

5. Обязательное условие - наличие студенческого билета.

2. Подарочный сертификат.

Формат А6

ТЗ

Черный фон

наш логотип + слоган

цвет текста - оранжевый

www.facebook.com/SegwayTourKiev

+380 44 360 4302

+380 63 129 0299

Текст -

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

1 ЧАС КАТАНИЯ НА SEGWAY

Внизу. мелким текстом:

*1 час бесплатного катания на Segway предоставляется предъявителю данного сертификата.

**Место, время, день необходимо предварительно согласовать по тел: +380 44 360 4302 / +380 63 129 0299

В прикрепленных файлах - фирменный стиль

Писать предложения в лс

Спасибо

С уважением, Евгений Варава

13 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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