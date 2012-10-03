нужны баннера на капот и бамперы. срок "на вчера" ))
Дизайн евро-флаера и сертификата. JОчень срочно
Добрый день.
До завтра нужно создать дизайн евро-флаера и если есть возможность или выходы на типографию в Киеве - напечатать тираж 1000 штук до пятницы.
Есть некоторый разработанный фирменный стиль - который нужно выдержать в дизайне
1. Листовка.
Формат еврофлаер.
Обязательное присутствие таких элементов:
логотип
www.facebook.com/SegwayTourKiev
+380 44 360 4302
+380 63 129 0299
Текст:
ПОПРОБУЙ ТО, О ЧЕМ ВСЕ ГОВОРЯТ!
Акция для обладателей студенческого билета!
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КАТАЙСЯ НА SEGWAY В 2 РАЗА БОЛЬШЕ!!!*
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1. Мы удваиваем оплаченное Вами время аренды.
Например: При аренде Segway на 10 минут вы получаете 20 минут катания!
2. Период Акции с 1 по 31 октября,
3. Время Акции - будние дни (понедельник - пятница) с 10:00 до 16:00.
4. Место проведения - Мариинский парк.
5. Обязательное условие - наличие студенческого билета.
2. Подарочный сертификат.
Формат А6
ТЗ
Черный фон
наш логотип + слоган
цвет текста - оранжевый
www.facebook.com/SegwayTourKiev
+380 44 360 4302
+380 63 129 0299
Текст -
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
1 ЧАС КАТАНИЯ НА SEGWAY
Внизу. мелким текстом:
*1 час бесплатного катания на Segway предоставляется предъявителю данного сертификата.
**Место, время, день необходимо предварительно согласовать по тел: +380 44 360 4302 / +380 63 129 0299
В прикрепленных файлах - фирменный стиль
Писать предложения в лс
Спасибо
С уважением, Евгений Варава
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