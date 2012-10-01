Дизайн календаря

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Закрыт29 заявок224 просмотра

Здравствуйте.

Нужен человек для изготовления дизайна настенного календаря. Нужно будет сделать "шапку" календаря и фон нижней части.

Напишите, пожалуйста, сколько это будет стоить, сколько это займет времени, и какие данные потребуются от меня. Покажите примеры аналогичных работ.

13 лет назад
ewq001
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва

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