Необходимо разработать макет визитки, буклета двухстороннего А4 + наклейка А5. Все подробности выбранному исполнителю. Жду от Вас сроки и стоимость.
Требуется дизайн буклета А4
Добрый день,
Буклет двухсторонний, из 3 равных частей.
Заявки фрилансеров
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