Требуется дизайн буклета А4

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт48 заявок366 просмотров

Добрый день,

Буклет двухсторонний, из 3 равных частей.

13 лет назад
dukonst
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров