Дизайн рекламного буклета

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен38 заявок287 просмотров

Требуется рекламный буклет для раздаточного материала на выставке. Формат А4, 2 разворота, сгибы направлены в одну сторону.

13 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

shulgamn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Отличная работа. Очень понравилось. С удовольствием посотрудничаем еще
Отменный заказчик. Быстро все утвердили и оплатили. Только позитивные впечатления!

Заявки фрилансеров

shulgamn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад