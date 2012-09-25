Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн рекламной газеты под ключ (8, 16 полос, цвет 4+4, бумага газетная). Название есть, в личку. Тема: строительство. Рассматриваем долгосрочное сотрудничество, аутсорсинг верстки и разработки рекламных ...
Наклейки простые
Несколько однотипных наклеек, черно-белые, текст+лого. Еадо просто аккуратно расположить текст. Со смысловыми абзацами. Нужны достаточно срочно.
Исполнитель только с отзывами.
Не для вашего портфолио.
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