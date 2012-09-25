Наклейки простые

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Закрыт16 заявок191 просмотр

Несколько однотипных наклеек, черно-белые, текст+лого. Еадо просто аккуратно расположить текст. Со смысловыми абзацами. Нужны достаточно срочно.

Исполнитель только с отзывами.

Не для вашего портфолио.

13 лет назад
Kotrin
47 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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