Визитка в PSD - сверстать в макет для печати

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Завершен5 заявок152 просмотра

И внести некоторые правки текстовые. Не меняя ни шрифт - ничего. Срочно, писать сразу цену и срок.

13 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Dmitrynew
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Спасибо за качественно выполненную и оперативную работу!
Молниеносная работа = заказчик доволен + дизайнер доволен. Спасибо, Кристина!

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Dmitrynew
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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