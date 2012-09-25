Нарисовать макет для печати

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт5 заявок193 просмотра

Добрый день коллеги

есть задачка - сделать макет для печати наклеек

макет простой достаточно

есть черновики того как хотелось бы что бы это было

пишите в аську все раскажу покажу 617478504

срочно недорого

13 лет назад
myartlife
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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